У Зеленского назвали, сколько средств ежемесячно теряет Украина на фоне угрозы нападения России

У Зеленского назвали, сколько средств ежемесячно теряет Украина на фоне угрозы нападения России

Если ситуация стабилизируется информационно, то через два месяца таких потерь уже не будет, заверили на Банковой.

Экономика Украины ежемесячно теряет 2-3 миллиарда долларов из-за угрозы полномасштабного нападения Российской Федерации. Сюда входят остановленные инвестиции, дополнительная инфляция, потери в сфере туризма и сокращение авиаперевозок.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью "РБК-Украина".

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"Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5-2 миллиарда долларов", — сказал Шурма.

На Банковой уверяют, что у Украины есть "подушка" в 4-5 млрд долларов, что является достаточной суммой для стабильной экономики. "Мы считаем, что подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные государственные программы. Но внешняя ситуация может меняться", — отметили в ОП.

Так он добавил, если ситуация стабилизируется информационно, то поднимется "болевой порог" и через два месяца таких потерь уже не будет.

Ранее в Офисе президента предупреждали украинцев о спекулятивном курсе. Заместитель руководителя Офиса президента отметил, резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять панику.

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