У Зеленского объяснили, что будет в случае сокращения международного финансирования

У Украины есть некоторые возможности для увеличения финансирования, если оно сократится от международных партнеров.

Если международные доноры Украины будут сокращать финансирование, тогда придется переходить к плану Б, который уже частично реализуется.

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Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он заявил, что не верит в перспективу, что западные союзники станут сокращать финансовую помощь.

"Но если представить картину, что нет достаточного финансирования – это значит, что нужно будет переходить к "плану Б". Частично этот "план Б" уже применяется, потому что в январе нужно финансировать государственный бюджет. Министерство финансов будет пытаться одалживать как можно больше на внутреннем" рынка", — сказал Устенко.

Он отметил, что в этой сфере возможности не велики, но они продемонстрировали в декабре, что там можно получать деньги.

"Я бы сказал еще, что можно вести дополнительные переговоры теми нашими союзниками, партнерами, которые уже подтвердили свою помощь. Есть возможности по другим направлениям", – сказал советник президента.

Кроме того, Успенко заявил, что если нужно решать что-либо быстро, возможности для дополнительного привлечения средств достаточно ограничены.

"И можно представить себе, что в определенные периоды времени нужно будет принимать (если говорить о переходе к "плану Б") возможно и такие трудные решения. Но опять-таки я не очень верю, что мы будем переходить к такому крайнему плану, о котором сейчас дискутируют", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что заявление Государственного департамента США о помощи Украине не следует воспринимать, как намерение уменьшить поддержку.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин спрогнозировал, сократит ли Запад военную помощь.

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