У Зеленского объяснили, когда "ковидную тысячу" получат украинцы без приложения "Дия" и банковских карт

У Зеленского объяснили, когда "ковидную тысячу" получат украинцы без приложения "Дия" и банковских карт

В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

Вакцинированные от коронавируса украинцы, у которых нет приложения "Дия", цифровых приложений банков или банковских карт, смогут получить 1 тысячу гривен в рамках программы "єПідтримка" со второго квартала или со второго полугодия 2022 года.

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Об этом на брифинге 20 декабря заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы сделали ставку на цифровой канал получения этих средств как наиболее эффективный и наиболее быстрый. Для тех людей, которые не будут в состоянии получить средства цифровым способом или из-за отсутствия приложения "Дия", или из-за отсутствия цифрового банкинга, или из-за отсутствия пластиковых карт, будет во втором квартале или во втором полугодии (2022 года) предложен механизм получения этих средств", — сообщил Шурма.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала государственная программа "єПідтримка" — полностью вакцинированные против коронавируса граждане начали получать 1000 грн. Потратить эти деньги можно на спортзал, книги, концерты, театры и кинотеатры. А людям от шестидесяти лет – еще и на лекарства.

Так, подать заявку можно в приложении "Дия" с помощью нескольких кликов. Воспользоваться программой могут граждане Украины старше 18 лет при наличии "зеленого" сертификата в приложении "Дия".

Как получить выплату за вакцинацию:

Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дия". Как отмечают: сертификат из портала "Дия" или бумажный от семейного врача не подходят . Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.

. Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой. Зайдите в раздел Услуги и выберите "єПідтримка".

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.