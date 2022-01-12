У Зеленского пообещали поддержать наиболее пострадавшие от искажения рыночной ситуации отрасли

Шурма подчеркнул, что для населения подорожание газа также было бы сверхчувствительным, поэтому государство отреагировало очень быстро.
Отрасли, наиболее пострадавшие от искажения рыночной ситуации, например пандемии COVID-19 или 20-кратного подорожания газа, могут рассчитывать на поддержку государства.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Комментируя ситуацию на рынке природного газа, он отметил, что многие отрасли получили значительную выгоду от бума на сырьевые товары, то есть достаточно маржи, чтобы пережить эти три-четыре месяца пиковых цен на энергоресурсы.
"Но есть действительно отдельные сектора, где бума цен не было. Там будем принимать точечные меры", – сказал он.
Шурма подчеркнул, что для населения такое подорожание газа также было бы сверхчувствительным, поэтому государство отреагировало очень быстро.
"Хотя цена на газ выросла в 20 раз, мы эту ситуацию искусственно удержали (для населения – Ред.). Что касается индустрии, будем секторально смотреть", – отметил замглавы ОП.
В качестве еще одного примера такого подхода он привел программу "еПідтримка", которая точечно помогает секторам, наиболее пострадавшим от введенного в пандемию COVID-19 карантина.
"В программе нет гостиниц и ресторанов, потому что мы изучили статистику – там нормальная динамика. Возможно, в отелях не допандемическая загрузка, но динамика хорошая. А вот некоторые сектора действительно просели", – пояснил Шурма.
По его словам, в спортивных клубах или театрах сильно уменьшилось посещение, в то же время осталась необходимость содержать и отапливать большие площади.
"Поэтому будем общаться с индустриями, будем изучать, где действительно проседания, а где спекуляции. Где действительно проблема, будем искать инструменты для помощи", — подчеркнул замглавы ОП.
Напомним:
В Украине могут запустить новую программу "еСубсидія" по аналогии с программой выплаты денег за вакцинацию "єПідтримка". Предварительно известно, что получатели субсидий будут получать средства на карту, которые можно потратить только на оплату "коммуналки".
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