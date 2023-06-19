У Зеленского предложили идею, как погасить государственный долг Украины

Внештатный советник президента Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина может погасить государственный долг за счет средств Российской Федерации.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Он уверен, что государственный долг не станет главной проблемой для Украины. После войны состоится кредиторская конференция, на которой этот вопрос будет рассматриваться.

"Долги мы сможем перекрывать частью того, что отберем у России, они виновные за эти долги, которые мы наделали, и они их должны платить потом", – заявил Устенко.

Как сказал внештатный советник президента, сумма замороженных Западом российских активов в разы превышает стоимость госдолга Украины.

"У нашего агрессора арестовано $350 млрд золотовалютных резервов и $150 млрд номенклатуры, то есть полтриллиона долларов. А долгов у нас – в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать", – отметил Устенко.

Напомним, НБУ хочет изменить правила покупки долларов в Украине.

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