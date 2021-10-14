У Зеленского прогнозируют, что Украина до конца года может получить еще два транша от МВФ

У Зеленского прогнозируют, что Украина до конца года может получить еще два транша от МВФ

Это станет возможным, если стороны договорятся продолжить нынешнюю программу stand-by.

Международный валютный фонд (МВФ) к концу года может перечислить Украине два транша.

Об этом советник президента Олег Устенко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы ожидаем, что транш, который должен поступить, будет в пределах около 750 млн долларов. То, что тоже обсуждается, — это возможность продолжения этой программы stand-by, в которой мы сейчас находимся, на полгода ... И если так, то мы можем рассчитывать на то, что до конца года Украина сможет получить еще дополнительный транш от МВФ ", — отметил Устенко.

Напомним:

На прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинская сторона и представители Международного валютного фонда (МВФ) завершают подготовку меморандума о продлении действующей программы stand-by. По его словам, по итогам переговоров, вопрос о транше для Украины должен быть решен положительно, но сроков получения денег он не назвал.

о продлении действующей программы stand-by. По его словам, по итогам переговоров, вопрос о транше для Украины должен быть решен положительно, но сроков получения денег он не назвал. В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов. По словам министра финансов Сергея Марченко, в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Этот момент требует дополнительных консультаций. Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году.

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