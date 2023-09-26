У Зеленского раскрыли "сумасшедшие" расходы Путина на войну в Украине

Практически 39% федерального бюджета РФ пойдет на войну.
В 2024 году российский диктатор Владимир Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.
Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Сети.
"Безумный Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей", - написал он.
Он отметил, что РФ делает ставку на войну и готова вкладывать все, что имеет в убийстве украинцев.
"Впервые в истории оборонные расходы станут самой большой статьей бюджета РФ. Фактически 39% федерального бюджета уйдет на войну", — говорится в сообщении.
На этом фоне Ермак подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений.
"Нужно уничтожить российский ВПК, чтобы Кремль не мог производить ракеты и ударные БПЛА, а также технику", – написал он.
Кроме того, руководитель ОП убежден, что с подобными расходами у РФ нет шансов избежать экономического краха.
"Санкции должны его ускорить – заложить основы упадка", – резюмировал Ермак.
Средства на войну
Отметим, сайт ТСН.ua выяснял, сколько уже Украина потратила средств на оборону с 2014 года, ведь именно враг напал на нашу землю.
Представитель Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона. Речь идет о 300 миллионах долларов.
Соединенные Штаты в ближайшее время передадут Украине активы, конфискованные у российских олигархов.