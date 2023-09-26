У Зеленского раскрыли "сумасшедшие" расходы Путина на войну в Украине

В 2024 году российский диктатор Владимир Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Сети.

"Безумный Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей", - написал он.

Он отметил, что РФ делает ставку на войну и готова вкладывать все, что имеет в убийстве украинцев.

"Впервые в истории оборонные расходы станут самой большой статьей бюджета РФ. Фактически 39% федерального бюджета уйдет на войну", — говорится в сообщении.

На этом фоне Ермак подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений.

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"Нужно уничтожить российский ВПК, чтобы Кремль не мог производить ракеты и ударные БПЛА, а также технику", – написал он.

Кроме того, руководитель ОП убежден, что с подобными расходами у РФ нет шансов избежать экономического краха.

"Санкции должны его ускорить – заложить основы упадка", – резюмировал Ермак.

Средства на войну

Отметим, сайт ТСН.ua выяснял, сколько уже Украина потратила средств на оборону с 2014 года, ведь именно враг напал на нашу землю.

Представитель Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона. Речь идет о 300 миллионах долларов.

Соединенные Штаты в ближайшее время передадут Украине активы, конфискованные у российских олигархов.

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