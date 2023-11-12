У Зеленского рассказали, какую компенсацию РФ должна выплатить Украине и откуда возьмут деньги

Украина в результате российского вторжения должна получить от страны-агрессорки компенсацию в размере $750 млрд,

Об этом рассказал советник президента Украины Олег Устенко в эфире телемарафона.

При этом, по его словам, косвенные убытки за всю ту агрессию, которую нанесла РФ, составляют $1 трлн.

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"Сейчас идет рассмотрение двух треков. Первый – использование прибыли на замороженные активы. Этот вопрос решится в течение нескольких недель. А что касается всех активов, то нет сомнений, что достаточно быстро решат вопрос передачи активов Центробанка РФ. И это будет решено всеми странами, что их имеют", – отметил Устенко

Компенсация за разрушенное жилье

Напомним, с 10 мая в Украине заработала программа "Восстановление", в рамках которой украинцы смогут получить денежную компенсацию на ремонт помещения, пострадавшего во время полномасштабного вторжения РФ.

В рамках программы есть Восстановление уже 12 тысяч украинцев получили выплаты на общую сумму более 1 млрд грн для ремонта квартир и домов, поврежденных в результате российской агрессии.