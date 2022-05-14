Убытки более чем на 2 млрд грн: на Черниговщине приступают к восстановлению медицинской инфраструктуры

Убытки более чем на 2 млрд грн: на Черниговщине приступают к восстановлению медицинской инфраструктуры

Оккупанты полностью разрушили в регионе 8 медицинских учреждений и еще 37 больниц повредили.

В течение месяца, когда Черниговщина была в оккупации, российские войска сознательно уничтожали медицинскую систему в регионе. Общий ущерб оценивается более чем в 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Минздрав.

Российские захватчики разрушили 8 медицинских учреждений и еще 37 больниц повредили.

Минздрав представил руководству медицинских учреждений Черниговщины свое видение плана восстановления медицинской инфраструктуры в регионе. В ближайшие недели его должны обсудить на местном уровне.

"Сейчас, после деоккупации, мы хотим не просто отстроить разрушенное. Мы хотим также модернизировать имеющееся в соответствии с лучшими международными практиками и стандартами. Чтобы Украина получила современную сеть учреждений здравоохранения, которая будет базироваться на принципе госпитальных округов и отвечать потребностям и вызовам сегодняшнего дня", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также сообщается, что в пределах каждого госпитального округа медицинские учреждения будут делиться на сверхкластерные, кластерные и общие. Ожидается, что Черниговщина будет иметь 2 сверхкластерные больницы и по меньшей мере 4 кластерные.

Восстановление медицинской инфраструктуры в Украине будет осуществляться средствами специализированных фондов, займов международных финансовых организаций, благотворительных фондов и т.д.

Напомним, оккупанты полностью уничтожили в Украине 101 больницу.

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