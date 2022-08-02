Убытки экономики Украины из-за разрушенной войной инфраструктуры превысили $108 млрд — KSE

По сравнению с данными от июня общая сумма задокументированного ущерба выросла на $12,8 млрд.

По состоянию на 1 августа 2022 года объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108,3 млрд или 2,9 трлн гривен.

Об этом говорится в аналитике KSE Institute в сотрудничестве с правительственными органами.

По сравнению с данными от 13 июня 2022 года, общая сумма задокументированных убытков выросла на $12,8 млрд.

Основным фактором роста стало увеличение количества поврежденного и разрушенного жилья. Это самая большая доля в общем объеме ущерба.

По последним данным, разрушено и повреждено по меньшей мере 129,9 тыс. жилых зданий, из которых 114,7 тыс. – частных домов и 15,1 тыс. – многоквартирных. Прямой ущерб из-за разрушения многоэтажек составляет $42,3 млрд, и еще $5,4 млрд ущерба нанесено владельцам частных домов.

На втором месте в общем объеме прямого ущерба от повреждений и разрушений — сфера инфраструктуры с суммой в $31,6 млрд. В результате боевых действий ущерб нанесенный предприятиям и промышленности оценивается уже в $8,8 млрд.

Рост общей суммы прямого задокументированного ущерба связан и с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов образования, здравоохранения и социальной сферы. По состоянию на 27 июля 2022 года разрушены 2217 образовательных учреждений на $3,8 млрд, 903 медучреждения, что нанесло убытки в $1,6 млрд и 89 учреждений социальной сферы более чем на $300 млн.

Всего с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 388 предприятий, 43,7 тыс. сельскохозяйственной техники, 1991 магазинов, 511 админпостроек, 18 гражданских аэропортов, 105.2 тыс. легковых авто, 764 детсада, 634 культурных сооружений, 27 нефтебаз.

По оценкам экспертов, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов составляет $185 млрд или почти 5,4 трлн грн. Потребности в восстановлении выросли на $19,9 млрд грн по сравнению с последними подсчетами из-за увеличения количества разрушенных и поврежденных объектов, нуждающихся в восстановлении. 40% от этой суммы требуются для восстановления жилищного фонда — $75,3 млрд. Еще $42,3 млрд необходимы для восстановления инфраструктуры Украины. $18.3 млрд и $17,5 млрд – потребности в восстановлении промышленности и предприятий и агропромышленного комплекса и земельных ресурсов соответственно.

Напомним, по данным Милованова, восстановление Украины составит $30-100 миллиардов ежегодно.

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