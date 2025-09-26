ТСН в социальных сетях

Участие АМКУ в решении коммерческих задач отдельных игроков на рынке лекарств недопустимо, - нардеп

Антимонопольные органы должны сосредотачиваться на контроле соблюдения правил конкуренции и состоянии рынка лекарственных средств, а не выполнении коммерческих задач отдельных участников.

Участие АМКУ в решении коммерческих задач отдельных игроков на рынке лекарств недопустимо, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина  с ссылкой на заявление народного депутата Украины Юрия Заславского.

"Недопустимо вовлечение государственных административных институций, в том числе антимонопольных, в разрешение коммерческих споров между компаниями. Их задача - обеспечивать равные правила игры на рынке и честную конкуренцию", - отметил он.

По словам парламентария, любая продукция должна конкурировать прежде всего по цене и качеству

"Чтобы потребитель выбирал именно твой продукт, нужно предлагать рынку конкурентную стоимость и надлежащий уровень качества, а не привлекать административный ресурс", – подчеркнул Заславский.

Он также выразил обеспокоенность тем, что отдельные компании могут пытаться использовать государственные органы в собственных корпоративных целях.

"Есть риск, что подобные действия вводят власть в заблуждение и создают искаженную картину реального состояния конкуренции", – резюмировал депутат.

Как сообщалось, еще в апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке .

