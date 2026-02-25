Участники АПАУ уплатили 7,5 млрд грн налогов в 2025 году

Реклама

Как сообщили в ассоциации, в структуру указанных платежей вошли налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль предприятий, налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор и единый социальный взнос (ЕСВ).

Общая сумма уплаченного участниками ассоциации НДС составила около 3 млрд. грн.

По информации Государственной налоговой службы Украины, в 2025 году розничный сегмент фармацевтической отрасли в целом уплатил 3,38 млрд грн НДС.

По сравнению с 2024 годом, объем налоговых поступлений, сформированных участниками ГС «АПАУ», увеличился на 2,7 млрд грн.

«Аптечный ритейл как социально ответственный бизнес демонстрирует стабильную динамику уплаты налогов, внося свой вклад в обеспечение финансовой устойчивости государства и оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков в стратегическом секторе экономики», – отметили в ассоциации.

В АПАУ добавили, что участники союза и дальше будут способствовать развитию отечественной системы здравоохранения и оставаться надежным источником бюджетных поступлений.

Общественный союз «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» объединяет юридические лица отечественного фармацевтического рынка.