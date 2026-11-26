Учительница в школе / © ТСН

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С 1 января 2027 года в Украине предусмотрено очередное повышение заработной платы педагогических и научно-педагогических работников примерно на 10%. Соответствующие расходы заложены в проекте государственного бюджета на следующий год.

Об этом говорится в ответе премьер-министра Украины Сергея Корецкого на электронную петицию об обеспечении законодательных гарантий финансирования образования и оплаты труда работников образования, опубликованной на сайте Кабинета министров.

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Петицию от 30 октября 2026 года поддержали более 25 тысяч граждан.

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Какой объем средств предусмотрен на образование в 2027 году

По словам Корецкого, в проекте государственного бюджета на 2027 год, который Верховная Рада рассмотрела в первом чтении, на образование и науку предусмотрено 328,5 млрд грн.

Из этой суммы 235,3 млрд грн планируется направить непосредственно на оплату труда работников сферы образования. Это на 37,5 млрд грн больше, чем предполагалось в 2026-м.

В частности, субвенция на образование в местные бюджеты должна составить 192,8 млрд грн. Это на 32,1 млрд грн больше, чем в этом году, и на 81,1 млрд грн больше, чем в 2025-м.

Глава правительства подчеркнул, что окончательные объемы финансирования будут определены после принятия государственного бюджета на 2027 год.

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«Достойная оплата труда работников образования — важное условие сохранения квалифицированных специалистов и обеспечения качественного образования наших детей», — отметил он.

Как росли зарплаты учителей в 2026 году

Корецкий напомнил, что в течение 2026 года заработную плату педагогических и научно-педагогических работников уже повысили на 50%.

С 1 сентября вступили в силу новые условия оплаты труда, утвержденные постановлением Кабмина от 31 августа 2026 года № 1078.

В соответствии с ними, должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории был установлен на уровне 1,6 минимальной заработной платы, а научно-педагогического работника — на уровне двух минимальных зарплат.

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Следующее повышение, запланированное на 2027 год, должно составить примерно 10%.

В то же время премьер признал, что уровень оплаты труда работников образования требует дальнейшего повышения. По его словам, правительство вводит новые условия постепенно, чтобы местные громады могли подготовиться к дополнительным финансовым расходам.

Кому еще повысят зарплаты на 10%

Отдельно в ответе на петицию Сергей Корецкий обратил внимание на оплату труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учебных заведений.

В проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено повышение с 1 января на 10% должностных окладов работников бюджетной сферы, зарплаты которых определяются в соответствии с Единой тарифной сеткой. Это касается, в частности, работников школьных столовых, технического персонала и других сотрудников, обеспечивающих повседневную работу образовательных учреждений.

Он также пояснил, что минимальная заработная плата не используется непосредственно для расчета должностных окладов этой категории работников. В то же время законодательство устанавливает, что минимальный должностной оклад не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Правительство объяснило, почему повышение зарплат происходит постепенно

Премьер отметил, что дальнейшее повышение заработной платы работников образования требует значительных дополнительных бюджетных ресурсов. В условиях полномасштабной войны значительная часть государственных средств направляется на оборону и защиту страны.

Правительство рекомендует местным властям более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы, в частности оптимизировать сеть образовательных учреждений и организацию их работы. Сэкономленные средства предлагается направлять на повышение заработной платы работников сферы образования.

В то же время чиновник подчеркнул необходимость обеспечения стабильных и своевременных выплат работникам бюджетной сферы.

Напомним, с 1 января 2027 года большинство территориальных громад Украины планируют перейти на новую систему оплаты труда педагогов дошкольного образования. Благодаря этим изменениям зарплаты работников детских садов с учетом надбавок могут вырасти до 21–25 тысяч гривен.

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