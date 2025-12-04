Учитывают ли "Зимнюю поддержку" в случае назначения субсидии

Субсидия

Единовременное пособие по программе «Зимняя поддержка» не будет влиять на назначение жилищной субсидии, ведь не учитывается в совокупный доход домохозяйства.

Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Жилищная субсидия исчисляется с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

В совокупный доход включаются, в частности, заработная плата, пенсия, стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, социальные выплаты, пособие по безработице, другие страховые выплаты, денежные переводы, полученные из-за границы, дивид. Прочие доходы, а также денежные средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества.

В то же время, согласно постановлению Кабинета министров №1433 «Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года „Зимняя поддержка“ размер полученного единовременного денежного пособия не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, в том числе жилищных субсидий.

Напомним, в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». С 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 гривен. Оформить помощь можно себе и ребенку.

Использовать средства можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года. Деньги начислят на карту Национальный кэшбек для выплаты, их можно потратить до 30 июня 2026 года.

Кабмин ожидает, что программой «Зимняя поддержка» зимой 2025-2026 годов воспользуются от 10 до 14 миллионов украинцев.