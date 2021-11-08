Удачное время попросить прибавку: американские экономисты прогнозируют вынужденное увеличение зарплат

Рост потребительских цен и нехватка рабочей силы будет заставлять работодателей увеличивать размер жалованья работникам.

Американские экономисты считают, что в современных условиях роста инфляции и нехватки рабочей силы работники получили хороший рычаг, чтобы потребовать повышения заработных плат.

Об этом сообщает в понедельник, 8 ноября, телеканал CNBC.

По словам старшей советницы по экономике Школы промышленных и трудовых отношений Корнельского университета, бывшей комиссарши Бюро статистики труда Эрики Грошен, за последний год размер зарплаты не успевает за инфляцией потребительских цен.

"Теперь может быть удачное время попросить надбавку", — утверждает она, заметив, что работодатели во время карантина из-за коронавируса испытывают нехватку рабочей силы.

Такое же мнение разделяет Джош Бивенс, директор по исследованиям Института экономической политики.

"Я думаю, что сейчас у нас странная ситуация, когда инфляция резко растет, а в экономике есть большие очаги дефицита на рынке труда, например, в сфере отдыха и гостиничного бизнеса", — отметил он.

Джош Бивенс предполагает, что многие работники могут заявить о необходимости повышения жалованья, чтобы ее размер не отставал от роста цен, и это может быть особенно эффективным подходом сейчас, поскольку многие работодатели говорят, что им трудно найти работников.

Напомним, по данным Госстата, в январе-августе 2021 года размер среднемесячной номинальной заработной платы украинцев составил 13 525 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 21,8%.

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