Удается ли украинцам откладывать деньги: опрос показал шокирующую тенденцию

Деньги

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Большинство украинцев не имели возможности откладывать деньги за последние два года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, которые привела народная депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

В опросе приняло участие около 20 тысяч пользователей. По его результатам, 62% респондентов не делали сбережений в течение последних двух лет.

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Еще 13% опрошенных откладывают средства по каждой зарплате, а 25% экономят время от времени, но не системно.

В то же время доля тех, кому удается формировать сбережения, уменьшилась. Если в 2024 году таких было 44%, то в 2026 году уже 38%.

Среди имеющих сбережения почти половина хранит деньги наличными на дому. Такой вариант избрали 46% респондентов. Еще 13% держат средства на банковских счетах, 9% – на депозитах, а только 1% – в облигациях и других ценных бумагах.

Южанина отметила, что данные не являются общенациональным социологическим исследованием. В то же время, по ее словам, результаты показывают важную тенденцию: для большого числа граждан формирование сбережений остается сложной задачей, а доверие к традиционным финансовым инструментам растет очень медленно.

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Напомним, что некоторые украинцы могут лишиться льгот. Речь идет о субсидии. Ее продлят не всем. Есть категории украинцев, которым нужно подать новое заявление.

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