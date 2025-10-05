ТСН в социальных сетях

Удар по бюджету: украинцы будут платить еще больше за популярные продукты

Украинцам приходится платить все больше за привычные молочные продукты, и этот рост цен, вероятно, не остановится.

Ирина Игнатова
Молочные продукты

Молочные продукты продолжают расти в цене / © ТСН.ua

Уже много месяцев украинцы замечают, как цены на молочные продукты тихо, но уверенно ползут вверх. Казалось бы, ежемесячный рост на несколько гривен или процентов не сильно бьет по карману, но в годовой перспективе суммы становятся действительно шокирующими. Молоко, кефир, сметана и масло в год подорожали в среднем на 20-30%.

Об этом идет речь в свежем аналитическом отчете Ассоциации производителей молока (АВМ).

Молочная инфляция

Аналитики зафиксировали, что в сентябре цены выросли на большинство товарных позиций, и это происходит, несмотря на то, что внутренний спрос на молочку был ограничен. Как отмечает аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили, наблюдалось сокращение продаж в торговых сетях, но цены это не остановило.

Самый яркий годовой рост виден на примере самых ходовых продуктов:

  • Молоко пастеризованное (в пленке до 2,6% жирности): в среднем стоит 48,21 грн за литр. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 8,89 грн, или на 23%.

  • Кефир (2,5% в пленке): средняя цена 56,74 грн/кг. Годовое удорожание составило 20%.

  • Сметана (15%, в стаканах): средняя цена составила 187,22 грн/кг. Это на 25% больше, чем в прошлом.

  • Сливочное масло (72,5-73%, отечественное): в среднем стоит 586,64 грн/кг. За год цена выросла на 123,36 грн., или 27%.

Сыры: рост цен и конкуренция с импортом

Любителям сыра тоже приходится платить больше. Средняя цена на кисломолочный сыр (жирность 9%) выросла до 293,44 грн/кг, что на 28% дороже прошлогоднего.

Несмотря на то, что некоторые твердые сыры, например «Украинский» и «Голландский», за последний месяц подешевели, их годовой рост остается ощутимым — около 24-26%. Например, средняя цена "Украинского" сыра - 590,66 грн/кг.

«Импортные сыры, которые завозятся в Украину преимущественно из Польши, более привлекательны в плане цены, чем продукция отечественных производителей», — обращает внимание на интересную тенденцию Георгий Кухалейшвили.

Это создает конкурентное давление на украинские компании. К примеру, импортный сыр «Маасдам» от бренда Kroon стоит в среднем 529,00 грн/кг, что на 29% дешевле, чем аналогичная отечественная продукция. А импортная Моцарелла Belezza оказывается на 8% дешевле украинских аналогов.

Прогноз цен и спроса

Эксперты отмечают, что высокие цены на молочные продукты в Украине во многом соединены с общей продовольственной инфляцией. Тем не менее, ограниченный внутренний спрос и временная приостановка молочного экспорта в ЕС заставляют молокоперерабатывающие предприятия работать «на склад».

Это в сочетании со снижением цен на биржевые товары (например, сливочное масло) на мировых экспортных рынках может создать определенное ценовое давление на внутреннем рынке в ближайшей перспективе.

«Вероятна определенная активизация спроса на свежую молочную продукцию зимой», — прогнозирует Георгий Кухалейшвили, но отмечает, что цены сейчас остаются высокими.

Следовательно, украинцам следует готовиться к тому, что в ближайшие месяцы их корзина с молочными продуктами дешевле не станет.

Напомним, в Украине с начала осени цены на овощи из борщового набора — картофель, морковь, капусту, свеклу и лук — немного снизились после летнего резкого удорожания. Это связано с сезонным насыщением рынка овощами открытого грунта. Но скоро эксперты прогнозируют новое подорожание.

