Удар по карману Путина: российский оппозиционер рассказал, спасет ли Китай РФ

Переориентация РФ на Китай будет сложной, в частности, нефть и газ придется продавать за бесценок.

Китай не поможет России в случае нефтяного эмбарго. Если же Европа откажется от российских нефти и газа, то это будет удар по личному карману российского диктатора Путина.

Также читайте Враг сосредоточил основные усилия на захвате отдельных кварталов Мариуполя и наносит авиаудары — Генштаб

Об этом в интервью "Радио НВ" сказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

"Честно сказать, я не думаю, что кто-то из них является другом. Потому что Си Цзиньпин, он друг китайского народа, но не Путина. Я думаю, что среди друзей у такого непредсказуемого вождя только какие-нибудь дураки вроде Стивена Сигала. Никто из серьезных людей, которые заботятся о благосостоянии своей страны, в друзьях у непредсказуемого лидера быть не захочет. Мы с вами должны понимать, что та же Германия не может себе позволить в один день отключиться от российского газа. От нефти возможно, а от газа вряд ли. То же касается и части других стран, особенно Восточной и Центральной Европы. Тем не менее эта задача поставлена, эта задача будет в ближайшие годы решена", — сказал Ходорковский.

Российский оппозиционер добавил, что переориентация РФ на Китай будет сложной, в том числе нефть и газ придется продавать за бесценок.

"Если, так сказать, соответствующий уровень давления будет сохраняться, я имею в виду общественное давление. Попытка переориентировать эти потоки на Восток, в сторону Китая, они столкнутся с двумя проблемами. Во-первых, транспортировка стоит безумных денег. Во-вторых, строительство дополнительных труб – это безумное время и безумные деньги. В-третьих, Китай, оставаясь единственным покупателем, конечно, не предложит хорошую цену. То есть удар по экономике России и в данном случае – по личному карману Путина, потому что мы должны понимать, что доходы от нефти и газа во многом поступают в личные карманы Путина, этот удар будет достаточно серьезным", — добавил Ходорковский.

Читайте также: