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Удар по логистике: мировой перевозчик Maersk останавливает контейнерные рейсы в порты Украины из-за атак РФ
Гигант морских перевозок Maersk прекращает работу в Черноморске из-за ударов РФ.
Крупная международная судоходная компания Maersk объявила о временной остановке контейнерных перевозок через черноморские порты Украины на фоне массированных российских атак.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, у фидерного оператора нет возможности продолжать предоставление сервиса в Украину через Черноморский рыбный порт (ЧРП). В этой связи наш сервис через этот порт временно приостанавливается до дальнейшего сообщения», — отметили в компании.
Грузы, которые должны были прибыть в Черноморский порт, Maersk перенаправит в порт Констанца в Румынии.
Для организации дальнейшей перевозки груза из Румынии в Украину, включая согласование вариантов доставки, транзитных сроков и соответствующих расходов, Maersk просит обращаться в ее Delivery Department.
Напомним, Maersk возобновила регулярный контейнерный сервис в порт Черноморск в июне 2024 года.
Ранее Financial Times сообщала, что судовладельцы начали избегать портов Одессы из-за усиления российских атак.
В Институте изучения войны (ISW) объяснили, что россияне начали прицельно бить по портам и судам Украины, чтобы ухудшить украинскую экономику.
Ранее мы писали, что РФ ударила по иностранному кораблю на Одесчине. ВМС спасли 17 филиппинцев, но, к сожалению, в результате атаки был один погибший.