Удар по зерновозу в Черном море: в мире резко подскочили цены на зерно

Российские захватчики повлекли за собой повышение цен на зерно, нанеся удар по зерновозу в Черном море.

После того, как российские захватчики нанесли ракетный удар по зерновозу в Черном море, в мире резко выросли цены на зерно.

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Об этом информирует Bloomberg.

"Фьючерсы на пшеницу подскочили на 2,2% после того, как Украина заявила, что РФ поразила ракетой корабль с зерном", – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли до 5,9175 долл. за бушель, что является самым высоким показателем с июля 2024 года.

Рост произошел накануне ежемесячного отчета о спросе и предложении Министерства сельского хозяйства США, который должен быть опубликован позже.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вывозит украинское зерно с оккупированных территорий в Иран.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики хотят увеличить масштабы вывоза зерна из Украины.

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