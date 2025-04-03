Ударит ли 10% пошлина США по экономике Украины: ответ министра

Министерство экономики Украины Юлия Свириденко

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Введенная США 10% пошлина на украинский экспорт не является критической. Кроме того, у Украины есть возможность договориться о лучших условиях, поскольку США открыты к переговорам.

Об этом министр экономики Украины Юлия Свириденко написала в Сети.

«Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично», — отметила министр.

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Она отметила, что для Украины будет действовать общая пошлина на 10%. В отношении государства нет какой-то отдельной высшей пошлины, как в отношении Молдовы (31%) или ЕС (20%).

«Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были условия получше», — заверила Свириденко.

Она также проинформировала, что Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров. Из них 65 видов продукции — на сумму свыше 1 млн дол.

«У Украины есть, что предложить США как надежному союзнику и партнеру. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны», — отметила министр.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлину на весь импорт в страну. Для всех государств мира будут установлены пошлины в размере не менее 10% практически на все товары.