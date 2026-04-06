Удорожает ли топливо до 100 грн: эксперт дал прогноз для украинцев

АЗС. / © УНИАН

В Украине может дальше расти стоимость бензина и дизеля. Уже через две недели горючее на АЗС будет стоить 100 гривен за литр.

Об этом заявил топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии Вечер.LIVE.

«Две недели где-то и будет (бензин стоить 100 грн — Ред.), — подчеркнул он.

По словам Леушкина, уже сейчас объективная стоимость топлива должна составить 95–97 грн. Однако государство временно отвлекает этот инфляционный шок. В частности, главным инструментом искусственного торможения цен выступает государственная «Укрнафта», пояснил эксперт.

«Потом будем следить за геополитикой. Там тоже дела не очень хорошие», — добавил топливный эксперт.

Цены на бензин.

Уже больше месяца, от войны на Ближнем Востоке, в Украине очень сильно выросли цены на бензин и дизель. Чтобы частично компенсировать украинцам расходы на топливные материалы, Кабмин решил ввести кэшбек на горючее в размере 5–15%. Он начисляется при безналичной оплаты на АЗС. Программа заработала 20 марта.

Энергетический эксперт Сергей Куюн считает, что в течение апреля цены на АЗС могут достичь отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет. Что касается цен на бензин, то, говорит эксперт, ситуация несколько лучше.

