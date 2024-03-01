Удорожание тарифов на электроэнергию в два этапа: сколько будут платить украинцы

В Минэнерго активно рассматривают вопросы поднятия тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Было предложение это сделать еще осенью прошлого года, но политически было принято решение. На сегодняшний день вопрос рассматривается. Возможно, даже за 2024 год поднятие тарифов на электроэнергию будет проведено дважды. Первый этап — 1 мая или 1 июня, тарифы на электроэнергию поднимут в среднем до 3,5-4 грн", — сказал он.

Он также напомнил, что также в прошлом году в НАК "Нафтогазе" и Минэнерго рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ.

"Я не утверждаю, что на 100% это будет принято, но я знаю, что изучается вопрос поднятия на 1-1,5 грн. Сегодня мы с вами платим 7,96 грн за отпускаемый "Нафтогазом" газ, а рассматривался вопрос 9-9,5 грн. Если стоимость электроэнергии для бытовых потребителей вырастет с 1 мая или 1 июня, это автоматически поднимет стоимость обслуживания многоквартирного дома в среднем на 10-15%, а если стоимость газа вырастет, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и на горячую воду", — объяснил он.

Ранее стало известно, что стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг в Украине будет перечисляться по новому механизму. Порядок будет определять механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по снабжению теплом, горячей и холодной водой и вывозом отходов. Речь идет о количественных и качественных характеристиках предоставления жилищно-коммунальных услуг. Они будут учитываться для пересчета стоимости.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать – читайте в новости.

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