Удорожание тарифов на воду в два этапа: в каких городах и сколько изменится стоимость

В Украине тарифы на холодную воду планируют поднять в два этапа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 6 февраля должна была рассмотреть повышение тарифов на холодную воду в два этапа, но заседание перенесли.

Об этом пишет "РБК-Украина".

В повестке дня НКРЭКУ числился вопрос повышения тарифов для 14 поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины.

Киев

Так, тариф на холодную воду в Киеве хотят поднять с 1 апреля – до 40,776 грн, с 1 июля – до 46,896 грн. за кубометр.

Днепр

Жители Днепра потребляют воду по тарифу 31,36 гривны за кубометр. Соответственно, с 1 апреля предлагается поднять тариф до 37,61, с 1 июля – до 46,25 гривны.

Никополь

Высокий тариф на холодную воду может быть установлен для Никополя (Днепропетровская область). С 1 апреля в платежках появится цена – 49,64 грн, а с 1 июля – 63,35 гривны за кубометр.

В этом году почти вдвое намерены поднять тарифы на воду в таких городах: Хмельницкий: от 1 апреля – 31,15 грн, от 1 июля – 40,55 грн; Черкассы: от 1 апреля – 33,372 грн; от 1 июля – 45,024 грн; Одесса: с 1 апреля – 44,508 грн, с 1 июля – 49,512; Винница: с 1 апреля – 35,04 грн, с 1 июля – 52,02; Ровно: с 1 апреля – 40,69 грн, с 1 июля – 47,964 грн.

Вышеуказанные тарифы сформированы с учетом:

согласованных с местными властями годовых планов водоснабжения и водоотвода;

норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов; технологических нормативов использования питьевой воды;

утвержденных органами местного самоуправления.

Как отмечают в самих водоканалах, на необходимость повышения влияют снижение объемов реализации, учитываемых в действующих тарифах, увеличение расходов на электроэнергию (около 50%), а также увеличение расходов на оплату труда, закупку реагентов и другие причины.

К рассмотрению повышения тарифов на холодную воду вернутся на одном из следующих заседаний НКРЭКУ.

Напомним, министр энергетики Галущенко ответил, увеличатся ли тарифы на свет.

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