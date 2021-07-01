Уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров поддерживают 90% украинцев — соцопрос

Украинцы практически единогласно выступают за введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров в крупных и особо крупных размерах.

Согласно результатам всеукраинского опроса, проведенного компанией Info Sapiens 14-18 июня, установление такой ответственности поддерживают 90% опрошенных.

Вопрос базировался на недавнем заявлении Президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что контрабанда товаров (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля) наносит ежегодный ущерб государственному бюджету ориентировочно на 300 млрд грн.

При этом ощутимая доля контрабанды приходится именно на подакцизную группу, в которую входят такие товары, как алкоголь, табак и топливо.

90% украинцев заявили, что согласны с введением уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров. При этом не согласны 5% и 5% - не смогли определиться с ответом.

Как отмечает Info Sapiens, наибольшую поддержку данная инициатива нашла у старшего поколения украинцев. В возрастной группе 70+ лет «за» высказались 97%. Тогда как наибольшее количество противников введения уголовной ответственности было зафиксировано среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (9%).

Отмечено также региональное расслоение во взглядах. Так, жители Востока и Запада поддерживают идею введения уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров не настолько активно, как в других регионах.

Опрос проводился по заказу Центра политического консалтинга методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания согласно данным Государственной службы статистики. В опросе приняли участие 1000 граждан Украины во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 14-18 июня 2021.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку