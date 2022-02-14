Угроза российского вторжения в Украину привела к падению фондовых индексов

Предупреждение об агрессии обрушили евро и заставили инвесторов покупать государственные облигации.

Мировые фондовые индексы в понедельник, 14 февраля, упали из-за сообщения о возможном наступлении России на Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Так, европейский фондовый индекс STOXX 600 упал на 2,5%, фьючерсы на Уолл-стрит упали на 0,6%, государственные облигации Украины по понятным причинам вызывают наибольшую тревогу и снизились на 10%.

Токийский Nikkei за ночь в Азии упал более чем на 2,2%, в то время как падение евро оставило его на уровне 1,1345 доллара.

Широкий индекс мировых акций MSCI снизился на 0,8%, хотя конфликт являлся не единственным источником настроений. Рынки падают, поскольку тревожно высокие показатели инфляции в США вызвали слухи, что Федеральная резервная система может повысить ставки на целых 50 базисных пунктов в марте.

Падение евро на 0,3% до 1,1317 доллара подняло индекс доллара до 96,258. Доллар также вырос до 77,15 рубля после роста на 2,9% в пятницу. Золото подешевело до 1852 долл. за унцию после роста на 1,6% в пятницу.

Напомним:

14 февраля цены на нефть достигли наивысшего уровня за более чем семь лет. Нефть дорожает из-за опасений, что возможное вторжение России в Украину может привести к санкциям США и Европы, которые нарушат экспорт от крупнейшего в мире производителя на и без того напряженном рынке.

Также на фоне роста напряженности вокруг Украины цены на газ в Европе резко рванули вверх. Так, цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или 88 евро за МВт год.

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