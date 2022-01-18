Угроза российской агрессии бьет по экономике Украины — эксперт

Рынок реагирует на информационный фон так же, как на российское вторжение в 2014 году.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что военная угроза со стороны РФ, о которой много говорят в информационном пространстве, наносит такой же ущерб экономике Украины, как и российское вторжение в 2014 году.

Об этом эксперт сообщил во вторник, 18 января, в эфире "Украинского Радио".

"Главное отличие от ситуации 2014-2015 годов — сейчас рынок реагирует на угрозу, а не на фактические действия", — отметил Вышлинский.

По его словам, подобная ситуация в долгосрочной перспективе может привести к сокращению возможностей украинского правительства выходить на рынок заимствований.

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До распространения новостей о потенциальной эскалации со стороны России проценты украинских облигаций составили 6-8% годовых в долларах. Ссуды под 25% годовых в долларах могут привести к банкротству.

Информационное давление также увеличит риск долгосрочных инвестиций в Украине и затормозит экономический рост.

Напомним, что российская экономика уже выплачивается за действия политиков падением рубля и российских фондовых индексов.

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