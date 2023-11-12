Угроза шатдауна: в Конгрессе США представили проект без помощи Украине и Израилю

Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил план бюджета США без помощи Украины. Кроме того, он исключает средства для Израиля и Тайваня. Такая позиция обусловлена тем, что в Штатах опасаются возможного шатдауна.

Об этом пишет Reuters.

В частности, если закон о бюджете не будет принят до 17 ноября, то работа федерального правительства в США будет прекращена. Спикер аргументирует, что вопрос о выделении денег Израилю и Украине должен рассматриваться отдельно.

В Белом доме традиционно подвергли критике инициативу Джонсона. По словам пресс-секретаря президента США Карин-Жан Пьер заявила, такое решение приведет к хаосу и "и полной остановке" работы правительства. Она говорит, что республиканцы "теряют драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий".

Военная поддержка Украины под угрозой

Накануне Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что США, по всей вероятности, сократят объемы военной поддержки Украины.

Европейский союз может не утвердить 20 миллиардов евро на военную помощь Украине, поскольку этот план встретил сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и не может быть реализован в нынешнем виде.

Несмотря на это, в 2024 году Германия удвоит военную помощь Украине. Вместо четырех миллиардов евро теперь обещают восемь.

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