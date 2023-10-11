Угрожает ли Украине "газовый блекаут": ответ главы "Нафтогаза"

По словам Чернышева, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление российских атак на газовую инфраструктуру.

В "Нафтогазе" не исключают, что в результате вероятных ракетных ударов РФ зимой произойдет массовое отключение от газа целых городов или областей.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью LB.ua.

"Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к такому (газовому блекауту. – Ред.). Более того, подобные случаи уже случались неоднократно прошлой зимой. Работники Группы "Нафтогаз" постоянно работали над устранением последствий обстрелов в регионах", – говорит Чернышев.

Он напомнил, что минувшей зимой "Нафтогаз" поставлял природный газ более 200 тысяч абонентов Донецкой области — постоянно ремонтируя поврежденные обстрелами сети.

"Понятно, что мы готовы к таким ситуациям этой зимой", – заверил глава "Нафтогаза".

Ранее глава "Укрэнерго" объяснил, какими будут графики отключения света.

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