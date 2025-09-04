Уход за пенсионерами: кто из украинцев может получить компенсацию

Пенсионер

Украинцы, которые ухаживают за пожилыми родственниками, могут получать ежемесячное пособие, если имеют медицинское заключение о необходимости посторонней опеки.

Выплата предусмотрена правительственным постановлением №859 и призвана облегчить финансовое бремя семей, самостоятельно предоставляющих социальные услуги своим родным.

Кто имеет право компенсацию за уход

Помощь могут получить те украинцы, которые являются родственниками лица, нуждающегося в постоянном уходе, имеют медицинское заключение о необходимости посторонней опеки и проживают с этим человеком вместе, и ведут общее хозяйство.

В то же время сумма выплаты рассчитывается индивидуально: как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году 2 920 гривен) и среднемесячным доходом на одного члена семьи.

Как рассчитывается компенсация

Размер выплаты определяется индивидуально, в зависимости от доходов заявителя. Формула простая: берется разница между прожиточным минимумом на 1 января текущего года (в 2025 году он составляет 2920 гривен) и среднемесячным доходом лица, осуществляющего уход. Для расчета общий доход семьи делится на количество ее членов.

Какие документы необходимы

Чтобы оформить компенсацию, нужно подготовить:

паспорт и идентификационный код заявителя и подопечного

заявления о согласии на получение и предоставление услуги

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи (на основе справок о доходах каждого члена семьи)

медицинские документы — справки и заключения врачей или медкомиссий о необходимости ухода

