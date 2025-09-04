- Дата публикации
-
Категория
Деньги
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 2 мин
Уход за пенсионерами: кто из украинцев может получить компенсацию
В Украине действует программа денежной помощи по уходу за пенсионерами. Выплаты назначаются тем, кто заботится о пожилых родственниках и нуждается в финансовой поддержке.
Украинцы, которые ухаживают за пожилыми родственниками, могут получать ежемесячное пособие, если имеют медицинское заключение о необходимости посторонней опеки.
Выплата предусмотрена правительственным постановлением №859 и призвана облегчить финансовое бремя семей, самостоятельно предоставляющих социальные услуги своим родным.
Кто имеет право компенсацию за уход
Помощь могут получить те украинцы, которые являются родственниками лица, нуждающегося в постоянном уходе, имеют медицинское заключение о необходимости посторонней опеки и проживают с этим человеком вместе, и ведут общее хозяйство.
В то же время сумма выплаты рассчитывается индивидуально: как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году 2 920 гривен) и среднемесячным доходом на одного члена семьи.
Как рассчитывается компенсация
Размер выплаты определяется индивидуально, в зависимости от доходов заявителя. Формула простая: берется разница между прожиточным минимумом на 1 января текущего года (в 2025 году он составляет 2920 гривен) и среднемесячным доходом лица, осуществляющего уход. Для расчета общий доход семьи делится на количество ее членов.
Какие документы необходимы
Чтобы оформить компенсацию, нужно подготовить:
паспорт и идентификационный код заявителя и подопечного
заявления о согласии на получение и предоставление услуги
декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи (на основе справок о доходах каждого члена семьи)
медицинские документы — справки и заключения врачей или медкомиссий о необходимости ухода
