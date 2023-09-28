Ухудшение экономической ситуации в Украине ощущают 73% — результаты опроса

Почти треть опрошенных украинцев ожидают, что в будущем станет еще хуже.

Проведенное в начале сентября 2023 года в рамках проекта "Украина в условиях войны" исследование показало, что за последние полгода подавляющее большинство украинцев ощутили ухудшение экономической ситуации в Украине и своего собственного экономического положения.

Об этом сообщила социологическая группа "Рейтинг", которая 5-7 сентября провела соответствующий опрос.

По результатам очередного исследования, 60% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения, для 35% оно не изменилось и только 5% почувствовали улучшение.

Оценки положения в Украине еще хуже: 73% почувствовали ухудшение, 13% – говорят об отсутствии изменений, 9% – об улучшении.

При этом социологи отмечают, что, в целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок в будущем.

Размышляя об экономике страны в будущем 29% респондентов ожидают улучшения, 26% — думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.

Что касается личной ситуации – 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% – имеют пессимистические взгляды на этот счет.

Лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей мероприятия и центра Украины, младших респондентов, работающих и особенно тех, кто нашел новую работу. Почти такие же тенденции и в оценке будущего.

Будущее экономики Украины относительно лучше оценивают жители южных областей.

Напомним, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что ВВП Украины на следующий год вырастет на несколько процентов, но кардинально в экономике страны ожидать не следует, если война будет продолжаться.

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