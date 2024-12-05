Украина, без сомнения, должна как можно быстрее завершить строительство Хмельницкой АЭС – журналист

Украина должна как можно быстрее завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, уже готовых на 80% и на 25%. Это даст стране дополнительно 2,2 ГВт самой дешевой по себестоимости энергии.

Об этом пишет журналист Сергей Лямец.

«Строить ли новые ядерные реакторы на ХАЭС? Никакого сомнения, да. Каждый день мы упускаем уникальный шанс. На прошлой неделе я писал, что мир приступил к застройке новыми ядерными реакторами. К 2050 году в мире должны появиться новые 750 ГВт мощностей АЭС вдобавок к уже существующим почти 400 ГВт. Украине следует присоединиться к этому марафону. Даже несмотря на войну», – отметил эксперт.

По его словам, Украине пытаются навязать использование исключительно альтернативной энергетики, что не совсем отвечает нашим национальным интересам.

«Нам рассказывают, что все проблемы Украины можно решить только газотурбинными, ветровыми, солнечными и биостанциями. Даже начат мощный проект по строительству почти 100 таких объектов. В этом строительстве все хорошо, кроме правды. Правда такая, что производимая такими станциями энергия будет очень дорогой – раз. К тому же эти мощности являются по определению маневровыми, то есть они не могут заменить атомные электростанции, каждая из которых производит в разы больше энергии, да еще дешевле. Именно поэтому мир строит АЭС», – отметил эксперт.

Эксперт отметил, что у Украины сейчас есть исторический шанс ввести в эксплуатацию еще два атомных блока.

«Чтобы не потерять его, мы должны строить новые блоки. Энергоблок номер 3 ХАЭС готов на 80%, а энергоблок 4 – на 25%. Ждать окончания войны уже будет поздно», – подчеркнул Лямец.