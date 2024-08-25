Украина будет экспортировать электроэнергию: как это стало возможным после разрушительных атак РФ

Украина планирует возобновить экспорт электричества в соседние страны с 25 августа. Потребление снижается из-за спада жары.

Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Геннадий Рябцев объяснил, что есть два метода работы с избытком электроэнергии.

Первый – оператор системы передач может ограничивать генерацию, предоставив команду солнечной электростанции снизить производство энергии.

Второй – возникающий излишек можно направить на экспорт в рамках внутрисуточного рынка. Это позволит получать дополнительные денежные средства нашим производителям, которые можно будет направлять на подготовку к отопительному сезону.

"Это явление не означает, что кто-то будет подписывать долгосрочные или даже краткосрочные соглашения о поставках электрической энергии в ущерб объединенной энергосистеме или тогда, когда будут объявлены ограничения в энергопотреблении", – сказал эксперт по энергетике.

Напомним, ситуация в энергосистеме Украины улучшилась в июле после подключения энергоблоков на АЭС. Это снизит дефицит электроэнергии.

30 июля в "Укрэнерго" заверили: если не будет обстрелов, то в ближайшие 3 месяца отключения света будут минимальными или их отменят вообще.

Однако с 19 августа графики отключений света частично вернули из-за жары.

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