Украина будет покупать электроэнергию у ЕС — глава "Укрэнерго"

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что компания обеспечивает возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину объемом 500 мВт, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывается.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. Что касается коммерческого импорта – это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта объемом 500 мВт и даже 600 мВт. Нужны специальные механизмы для гарантирования этого импорта., поскольку цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине", — сказал Кудрицкий.

По его словам, на общих коммерческих началах в Украине вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе.

"Пока такой механизм разрабатывается", — уточнил Кудрицкий.

Атака по энергетике Украины 23 ноября

Российские войска 23 ноября в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по ряду регионов Украины. По данным полиции, враг атаковал 16 объектов инфраструктуры. В разных уголках страны исчезла электроэнергия и прекратилось водоснабжение.

Ранее Тимошенко анонсировала, что уже утром города могут начать постепенно получать электроэнергию. Над ее восстановлением сейчас работают энергетики.

Как сообщили в "Укрэнерго", их бригады приступили к ремонтам энергетической инфраструктуры повсюду, где это возможно. Однако иногда работы могут продолжаться дольше из-за объема повреждений и непогоды.

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