Украина будет поставлять Молдове электроэнергию – молдавский Energocom

Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову в ночь на 2 января, чтобы покрыть дефицит

Молдавская государственная компания Energocom сообщила, что закупила электроэнергию, необходимую для покрытия дефицита 2 января В компании отметили, что ночью электроэнергию будут поставлять из Украины.

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" – в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", – рассказали в компании.

Украинский "Энергоатом" пока не комментирует эту информацию.

Напомним, в 7.00 утра 1 января 2025 Украина официально остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему.

В Молдове 16 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря минэнергетики сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

Власти в непризнанном Приднестровье также ввели режим чрезвычайной ситуации. После прекращения подачи газа там 1 января отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи на 20 дней.

Молдавская ГРЭС, которая до этого работала на природном газе с 1 января 2025 года, переходит на генерацию электроэнергии на угле. 31 декабря сообщалось, что Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, приостановит подачу электричества Молдове с 1 января. Эта станция обеспечивает 80% потребностей страны в электроэнергии.

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