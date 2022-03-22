Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это будет технически возможно — "Нафтогаз"

Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это будет технически возможно — "Нафтогаз"

Витренко призвал Европу положить платежи за энергетические потоки Москвы на депозитный счет и заморозить, пока президент России Владимир Путин не выведет войска из Украины.

Украина будет продолжать транзит российского природного газа, пока это будет технически возможно.

Об этом сказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии изданию Bloomberg.

Витренко отметил, что говорит с журналистами из бункера, поскольку Россия продолжает обстреливать ряд объектов в Украине.

По его словам, пока Украина полностью контролирует транзит газа. За транзит оплата производится в долларах и евро, а российские компании могут получать деньги за экспорт нефти и газа. Витренко призвал Европу и ее союзников положить платежи за энергетические потоки Москвы на депозитный счет и заморозить, пока президент России Владимир Путин не выведет войска из Украины.

Напомним, что Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу "Северным потоком-1".

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