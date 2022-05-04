Украина договорилась об отмене ввозной пошлины и тарифных квот с Великобританией: что изменится

Украина договорилась об отмене ввозной пошлины и тарифных квот с Великобританией: что изменится

Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозной пошлины и тарифных квот в двусторонней торговле.

Стороны подписали соответствующее соглашение по результатам переговоров.

Об этом сообщило Минэкономики Украины в Facebook.

"Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок", – отмечается в релизе.

Согласно ему, теперь украинские товаропроизводители могут экспортировать больше продукции на британский рынок. Речь идет, прежде всего, о муке, зерно, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикате, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре – именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

Минэкономики отметило, что в 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос почти на 57% – до $2,2 млрд, причем особенно активизировался экспорт (+62%), что превысило $1 млрд.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал условие, при котором Венгрия поддержит нефтяное эмбарго против РФ.