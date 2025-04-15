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«Мы встречались несколько раз с представителями Еврокомиссии. Вместе с металлургами и Федерацией работодателей мы выдвинули инициативу, чтобы к нам была имплементирована форс-мажорная статья, ведь у нас действительно есть непредсказуемые обстоятельства», - отметил Гольченко.

По его словам, Украина имеет конкурентное преимущество для торговли в ЕС благодаря близости границ, но если СВАМ начнет работать для Украины, эти преимущества станут несущественными.

«Вы же понимаете, что бремя этой пошлины переложится на плечи завозящего и нужно будет конкурировать с Африкой и с той же россией. Сейчас мы выигрываем за счет логистики, потому что мы ближе находимся в Евросоюз, и нам доставлять дешевле. Но если будет пошлина, то эти преимущества будут фактически нивелированы», – подчеркнул эксперт.

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Он также призвал государство ввести аналог СВАМ в Украине для защиты внутреннего рынка – так же, как это сделало многие страны.

Сейчас к нам завозят удобрения Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Турция. Почему бы им не платить украинский СВАМ? То же самое по стали. Вы ведь смотрите, в мире каждый защищает внутренний рынок и говорит: нет, моя страна превыше всего, а импорт потом», - резюмировал Гольченко.

Ранее генеральный директор «Центра Экологии и Развития Новых технологий» Владислав Антипов заявил, что введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины это не только потеря миллиардов ВВП, но вообще вопрос выживания украинских экспортных отраслей, в частности металлургии. Поэтому нужно настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.