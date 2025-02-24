Украина должна пересмотреть газовое ПСО для стабильной поставки ресурса следующей зимой – Петренко

Следующий отопительный сезон станет серьезным испытанием для украинского газового рынка из-за необходимости импорта больших объемов газа. В то же время действующая система газового ПСО (возложенных специальных обязанностей) может усложнить этот процесс.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По его словам, критически важно уже сейчас начать подготовку к следующей зиме, в частности, учитывая вопросы импорта газа.

«Поэтому да, этот год, он будет очень важным, надо уже, будет нам с марта, да, и сейчас уже думать о прохождении следующего отопительного сезона и вопросе импорта. И мы понимаем, что без изменения первых рыночных условий нам будет очень тяжело и государству будет сложно готовиться в условиях ПСО, эти фиксированные цены и так далее», — подчеркнул эксперт.

Отдельно он подчеркнул, что дефицит газа не позволит Украине возобновить экспорт топлива.

«Экспорт будет закрыт, из-за дефицита газа. Поэтому будем работать над тем, чтобы все-таки я думаю, как вариант – механизм ПСО модернизировать. Для того, чтобы иметь возможность развивать рынок газа, несмотря на все эти вызовы, которые так и есть», — отметил Петренко.

Он также указал на колебания цен на европейском рынке газа.

«Ситуация переменная, но когда закончится зима и Европа начнет активно закачивать газ в подземные хранилища газа, вы посмотрите, есть большая вероятность, что дешевого газа не будет», — пояснил он.

Учитывая отсутствие российского газа в балансе Украины, у страны нет другого выхода, кроме как импортировать топливо из Европы.

«Для нас, как государства, живущего без российского газа, нет другой возможности, как импортировать из Европы. Поэтому нужно этот механизм продумывать и понимать, что мы совместно живем в одних условиях и совместно работать над тем, чтобы и развивать добычу, и, соответственно, обеспечивать нашу с вами безопасность», — считает Петренко.

Эксперт по энергетике Института будущего Адриан Прокоп также отметил, что следующая зима может стать серьезным испытанием для украинской энергосистемы из-за угрозы дефицита газа и регуляторных вопросов на энергорынке.