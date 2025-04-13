Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс / © Associated Press

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Евросоюз должен оказывать Украине помощь даже после окончания боевых действий для усиления возможности сдерживать российских агрессоров.

Такое мнение высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Радио Свобода.

Он отметил, что страны Европейского союза стремятся оказать Украине поддержку прямо сейчас на фоне того, что бои на фронте стали интенсивнее, чем когда-либо.

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«И даже после прекращения боев Украина нуждается в нашей поддержке, чтобы усилить свои возможности для сдерживания России. То есть, независимо от того, что будет за столом переговоров, мы должны продолжать поддержку Украины», — подчеркнул он.

Министр отметил, что Нидерланды объявили о выделении 3,5 млрд долларов на следующий год, поскольку существует неопределенность относительно дальнейшей политики президента США Дональда Трампа по данному вопросу.

Он добавил, что его страна хочет потратить из этих средств два миллиарда еще в этом году, чтобы ускорить процесс оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в настоящее время у «коалиции желающих» есть шесть стран, готовых реально отправить собственные войска в Украину.

Мы ранее информировали, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока в Украине продолжается война, ее вступление в НАТО и Евросоюз будет невозможно.