Украина должна продолжить защищать доступ своих экспортеров на внешние рынки — GR-директор ИНТЕРПАЙП

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«Мы надеемся, что украинское правительство, невзирая на недавнее изменение своего состава, продолжит защищать доступ экспортеров на внешние рынки и урегулирует вопросы работы Торгового представителя. Украине нужно пополнять государственный бюджет за счет валютных вливаний, а эту валюту страна может получать, в первую очередь, на внешних рынках», — сказала она во время онлайн-мероприятия «От зимы до зимы: как приходит в себя украинская экономика?», которую провел Центр экономической стратегии.

По ее словам, за годы широкомасштабной войны "Интерпайп" был вынужден постоянно адаптироваться к ряду вызовов: от разных военных, связанных с близостью линии фронта, к энергетическим и дефициту персонала. А с 1 июля 2026 г. с введением Евросоюзом новой системы тарифных квот на импорт стали для компании началось новое испытание.

За первые 22 дня июля уже исчерпана существенная часть квартальной квоты на экспорт украинских бесшовных труб в ЕС. Как считает Наталья Сидорук, вероятно, уже в следующем месяце беспошлинная квота закончится, и для продления поставок в Европу нужно будет платить пошлины в размере 50%. Поэтому ИНТЕРПАЙП вновь призывает Еврокомиссию как можно скорее исправить свою техническую ошибку, которая произошла из-за использования при приеме регламента данных Евростата отличных от официальных. В результате годовая квота Украины для бесшовных труб оказалась занижена по меньшей мере на 30%, чем была бы, если бы использовались правильные данные.

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«Компания достаточно сдержанно оценивает перспективы переориентации поставок на альтернативные рынки. Китайские производители бесшовных труб полностью исчерпали свою квоту в ЕС и направляют избыточную продукцию на другие рынки, создавая там дополнительную конкуренцию. Кроме того, вызывает большую обеспокоенность постоянное усложнение логистических ограничений из-за системных обстрелов украинских морских портов.

Как сообщалось ранее, "Интерпайп" считает заниженными на 30% квоты ЕС на поставку бесшовных труб из-за статистической ошибки и надеется на их корректировку до конца третьего квартала текущего года.

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