Украина должна выдержать "гибридные действия" со стороны "Газпрома": руководитель украинского оператора ГТС сделал прогноз на зиму

Залогом справедливой и умеренной цены газа в Украину является рост собственной добычи.
Ситуация с запасами газа для "стандартной зимы" в Украине сложная, но не критическая. Украинцы не должны почувствовать трудности с газоснабжением.
Такое мнение высказал 16 сентября в ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Руководитель украинского оператора ГТС напомнил, что Украина в целом потребляет 30 млрд кубометров газа в год: 20 из которых добывает самостоятельно, еще 10 — импортирует.
"Двадцати миллиардов, которые мы добываем, достаточно для обеспечения населения. Так как потребление населения — около 8 млрд, еще около 8 млрд — теплокоммунэнерго, отопления в городах. Поэтому у нас есть достаточно собственного газа ", — подчеркнул Сергей Макогон.
Он также отметил, что залогом справедливой и умеренной цены газа в Украину является рост собственной добычи.
По его словам, ситуация с газоснабжением этой зимой будет сложная, но не критическая.
"Мы ожидаем какие-то гибридные действия нашего партнера. Там есть несколько сценариев — мы их обрабатываем. Но для стандартной зимы у нас достаточно газа. Будет 19 млрд кубических метров в подземке — этого достаточно для прохождения стандартной зимы ", — успокоил Макогон.