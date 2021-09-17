Украина должна выдержать "гибридные действия" со стороны "Газпрома": руководитель украинского оператора ГТС сделал прогноз на зиму

Залогом справедливой и умеренной цены газа в Украину является рост собственной добычи.

Ситуация с запасами газа для "стандартной зимы" в Украине сложная, но не критическая. Украинцы не должны почувствовать трудности с газоснабжением.

Такое мнение высказал 16 сентября в ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Руководитель украинского оператора ГТС напомнил, что Украина в целом потребляет 30 млрд кубометров газа в год: 20 из которых добывает самостоятельно, еще 10 — импортирует.

"Двадцати миллиардов, которые мы добываем, достаточно для обеспечения населения. Так как потребление населения — около 8 млрд, еще около 8 млрд — теплокоммунэнерго, отопления в городах. Поэтому у нас есть достаточно собственного газа ", — подчеркнул Сергей Макогон.

Также читайте Цены на газ зимой не будут меняться — Герус

Он также отметил, что залогом справедливой и умеренной цены газа в Украину является рост собственной добычи.

По его словам, ситуация с газоснабжением этой зимой будет сложная, но не критическая.

"Мы ожидаем какие-то гибридные действия нашего партнера. Там есть несколько сценариев — мы их обрабатываем. Но для стандартной зимы у нас достаточно газа. Будет 19 млрд кубических метров в подземке — этого достаточно для прохождения стандартной зимы ", — успокоил Макогон.

Сергей Макогон: Украина в целом потребляет 30 млрд кубометров газа в год

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку