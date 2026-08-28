Украина досрочно накопила 14,6 млрд кубометров газа на зиму—Шмигаль

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Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

"Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы", - заявил Шмигаль.

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По его словам, необходимый запас удалось сформировать благодаря работе украинских добывающих компаний, Оператора ГТС Украины, "Нефтегаза" и работников топливно-энергетического комплекса.

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«В части запасов газа мы готовы к осенне-зимнему периоду 2026/2027. Продолжаем работу по другим направлениям», - подчеркнул министр.

На фоне досрочного выполнения плана накопления газа отраслевые эксперты неоднократно отмечали, что экспорт газа возможен при полном обеспечении внутреннего рынка. При такой модели дополнительная выручка может пойти на ремонт поврежденных объектов, новое бурение и наращивание собственной добычи, а при ухудшении газового баланса экспорт должен быть оперативно ограничен или остановлен.

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