Украина достигла важной договоренности со странами Большой семерки по уплате долгов

По новой договоренности выплата долгов Украины продлена до конца марта 2027 года.

В четверг, 21 декабря, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал изменения к Меморандуму о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

По новой договоренности выплата долгов Украины продлена до конца марта 2027 года, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ. Это позволит снизить нагрузку на бюджет Украины в условиях войны.

Подписантами выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

“Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Эта добровольная приостановка выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины”, — отметил Сергей Марченко.

Министр финансов также отметил важность сохранения финансовых ресурсов, в частности, через предоставление внешними частными кредиторами Украины наиболее приемлемого долгового режима до истечения срока приостановки обслуживания долга, предоставленного ими в августе 2022 года.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в январе-феврале 2024 года в Украине возникнут риски финансирования расходов государственного бюджета, поскольку помощь от западных партнеров недостаточна.

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