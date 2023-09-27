Украина готова отозвать иски в ВТО по поводу зернового спора, но есть важное условие

Соседние государства, заблокировавшие импорт украинского зерна, и ЕС должны гарантировать, что такие ограничения не повторятся в будущем.

Иски Украины в ВТО по решению зернового спора, возникшего из-за эмбарго со стороны Польши, Словакии и Венгрии, могут быть отозваны. Но для этого эти государства и ЕС должны выполнить одно важное условие.

Об этом говорил в среду, 27 сентября, замминистра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире национального телемарафона.

“Для нас очень важно, чтобы польская сторона, другие государства и ЕС гарантировали нам, что подобные ограничения в будущем не случятся, потому что они противоправны, неадекватны и неприемлемы для Украины. Когда мы получим такие гарантии, мы формально объявим, что этот спор исчерпан”, – сказал он.

Качка также отметил, что, судя по реакции партнеров, иски в ВТО "были вполне правильным шагом".

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Он подчеркнул, что уже пятое государство, а именно Польша, подтвердило, что предложения Украины по экспорту украинской агропродукции вполне конструктивны.

"Для нас важным сдвигом является то, что с польской стороной начались эти конструктивные разговоры. Это первый маленький шаг вперед. Если все удастся, то через несколько недель мы выйдем на конструктивное решение. Завтра у нас будет общая встреча с Еврокомиссией и пятью странами-членами, будем говорить о дальнейших шагах”, – добавил Тарас Качка.

Накануне, 26 сентября, министр сельского хозяйства Николай Сольский на встрече министров сельского хозяйства стран Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Словакия и Польша) сообщил, что Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур, согласно решению Еврокомиссии, и не экспортирует в пять соседних государств агропродукцию без их согласования.

В чем суть зернового спора

С 2 мая по 15 сентября 2023 года действовал запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эмбарго ввели из-за протестов фермеров Польши и других стран, которые жаловались, что украинское зерно оседает в странах и поэтому резко упали закупочные цены на зерновые.

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на ввоз украинской агропродукции, но, несмотря на это , Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет импорта украинского зерна.

18 сентября Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Польши, Словакии и Венгрии. После этого Киев начал переговоры с этими странами по условиям зернового экспорта.

Напомним, Польша попросила Украину отозвать иск во Всемирную торговую организацию относительно ограничений на импорт агропродукции в европейские страны.

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