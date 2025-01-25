Украина готова транспортировать газ в Европу, но есть нюанс: что предлагает Зеленский

Украина готова транспортировать газ через свою территорию в Словакию и другие страны Европы при условии, что этот газ не будет российским.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Он отметил, что Украина никогда не отказывала в транзите газа из других стран, но не из России.

"Я сказал: нет, российский газ — продления контракта не будет! Юридически мы ничего не нарушаем. По морали, мы абсолютно морально правы. Юридически и морально. И не даем зарабатывать россиянам", — сказал Зеленский.

При этом он рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе, где лидеры обсуждали возможность экспорта в Европу азербайджанского газа.

По словам Зеленского, в Азербайджане добыча газа "очень велика" и составляет около 40 млрд кубов, из которых он использует для собственных нужд 14-15 млрд.

“На сегодняшний день, способности экспорта [в Азербайджане] 25 млрд кубов. И мы с ним говорили, чтобы он мог экспортировать. Кстати, он экспортирует во многие страны свой газ. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если действительно другим странам, в том числе в Восточной Европе, нужен газ, а не нужен российский газ", — подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что у Украины и Азербайджана прекрасные отношения, поэтому можно достаточно быстро подписать контракт и наладить поставки азербайджанского газа и в Словакию, и Молдову, и другие страны Европы.

Как сообщалось ранее, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории в интересах национальной безопасности.

Премьер Словакии Робер Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ Братислава введет "адекватные меры".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо нагло отказался от предложения адаптировать страну к отсутствию транзита российского газа и прибегает ко лжи.

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