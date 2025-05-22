Украина готовит официальное обращение к ЕС об исключении из CBAM – торговый представитель Украины

Реклама

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Мы долго выясняли, кто, как и к кому должен обращаться в Еврокомиссию. Мы довольно долго вели диалог с Еврокомиссией, пытались понять, как это должно работать. Поэтому мы уже переходим в активную фазу работы над исключением внедрения Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) для Украины», – отметил он.

По словам Качки, сейчас правительство готовит официальные обращения в Еврокомиссию с просьбой предоставить исключения как для Украины в целом, так и для экспорта электроэнергии.

Реклама

«Работа по этому вопросу будет продолжаться в ближайшие месяцы», – добавил торговый представитель.

CBAM предусматривает введение углеродных пошлин на импорт в ЕС продукции с высоким углеродным следом, в частности стали, цемента, алюминия и электроэнергии. По предварительным оценкам, введение этого механизма без учета форс-мажорных обстоятельств, вызванных войной, может создать существенные экономические риски для украинских экспортеров.

Ранее представители украинских промышленных и энергетических организаций неоднократно обращались к правительству с призывами инициировать официальное обращение в Еврокомиссию по поводу отсрочки действия CBAM на период действия военного положения и начальной фазы послевоенного восстановления.