Украина готовится к производству вакцин от коронавируса: Кабмин освободил от НДС ввезенное для этого оборудование

Украина готовится к производству вакцин от коронавируса: Кабмин освободил от НДС ввезенное для этого оборудование

Премьер также сообщил об увеличении расходов на лечение COVID-19 через "пакеты" НСЗУ.

Украина готовится к отечественному производству вакцин от коронавируса. Правительство освободило от НДС ввезенное в нашу страну оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 17 ноября на заседании Кабмина.

"Сегодня приняли решение, которое позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки. В то же время для государства это — возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран относительно их поставок", — отметил глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что правительство поддержало решение, согласно которому с 1 ноября этого года глобальная ставка для медицинских учреждений за лечение коронавируса вырастет до 634 тысяч гривен. Эта ставка будет выплачиваться за укомплектованность медицинским персоналом, медицинскими изделиями и лекарственными средствами. Финансирование ковидных больниц будет увеличено почти на 15%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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