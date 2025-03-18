Украина готовится к запуску цифровой гривны: что нужно знать

В Украине будет внедрена цифровая гривна – новая форма денег, сочетающая в себе элементы безналичных и наличных денег.

Национальный банк Украины работает над пилотным проектом цифровой гривны, которая будет новой альтернативной формой денег наряду с традиционными наличными и безналичными платежами.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщает ЦЭС.

Начну с замечания, что не электронные деньги, а цифровые деньги. Электронные деньги – это по природе несколько иное, да и цель, наверное. Теперь гривна может быть и цифровой. Мы не говорим о том, что это будет единственный вид валюты и гражданин может сам решать, пользоваться или нет. Не хочешь – не пользуйся. Третья форма гривни, альтернативная”, – указал Шабан.

По его словам, Е-гривна позволяет осуществлять автоматические платежи при определенных условиях, например, программы поддержки от государства, такие как "еКнига" и "еВосстановление", ограничивают использование средств только на соответствующие категории товаров, что повышает эффективность таких инициатив.

Алексей Шабан пояснил, что цифровая гривна будет сочетанием безналичных денег и аналога наличных денег, что требует прямого контроля центробанка. Нацбанк планирует запуск пилотного проекта для тестирования технологических аспектов е-гривны. Это произойдет в реальной среде, где участники, в частности, предприниматели и владельцы кошельков, смогут проверить, как работает новая валюта. НБУ активно ищет технологического партнера для реализации проекта и несколько банков выразили заинтересованность в сотрудничестве. Процесс тестирования исследовательский и позволит утвердить или опровергнуть предыдущие гипотезы.

Напомним, Нацбанк Украины планирует заменить курсообразующую валюту – вместо доллара эту роль будет выполнять евро. Но для рядовых украинцев этот переход, как обещают в НБУ, произойдет медленно и незаметно. Впрочем, конкретные сроки внедрения этого важного шага пока не озвучивают.

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