Украина готовится пережить самую сложную зиму вместе с соседями из Евросоюза — Шмыгаль

Украинское правительство согласилось поделиться запасами угля с Польшей и увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, как совместно с Европейским Союзом наше государство в условиях войны готовится проходить "самую сложную зиму за многие годы".

В своем Telegram-канале глава украинского правительства сообщил о совместном плане действий, обсужденном накануне с польским коллегой Матеушем Моравецким.

“По просьбе польской стороны Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу. Речь идет о 100 тысячах тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим польским партнерам”, — написал он.

По его словам, угля в Украине достаточно — запасы составляют почти 2 млн тонн, а это в 2,5 раза больше, чем в это время было в прошлом году.

Кроме того, будут увеличены поставки в Польшу электроэнергии. Благодаря ускоренной реконструкции линии электропередач от Хмельницкой АЭС до польской подстанции Жешув Украина дополнительно будет экспортировать в соседнюю страну 1000 МВт.

"Со своей стороны просим Польшу содействовать в расширении экспортных квот в рамках ENTSO-Е", — отметил Шмигаль.

Украинский премьер также сообщил, что до конца 2022 года величину доступной пропускной способности экспорта электроэнергии в направлении Словакии, Румынии и Венгрии будут пытаться увеличить на 200-300 МВт, а в направлении Польши — более чем на 1000 МВт. В настоящее время Украина экспортирует в европейскую энергосеть всего 300 МВт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в пятницу, 9 сентября, говорил о необходимости убрать барьеры, мешающие сотрудничеству граждан и компаний соседних государств.

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